«Россия не нападала»: премьер Чехии прояснил ситуацию во Врбетице

https://static.news.ru/photo/fb600050-a138-11eb-8503-96000091f725_660.jpg Андрей Бабиш Фото: nia on vaccine distribution Georges Schneider via www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал о взрыве боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны. По его словам, это не было нападение России на государство.

Он подчеркнул, что эти события не были актом государственного терроризма. Произошедшее политик назвал нападением на товар, передаёт ТАСС.

Это не был акт государственного терроризма. Россия не напала на Чехию. Это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца [оружием], который затем, наверное, хотел продать его, — сказал Бабиш.

Накануне исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамачек сообщил, что Прага отказывается от поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, правительство Чехии исключило российскую компанию «Росатом» из списка кандидатов на строительство атомной электростанции в стране.

17 апреля власти Чехии потребовали от 18 сотрудников посольства РФ покинуть страну в течение 48 часов. В Праге считают, что дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб и причастны к взрывам на военных складах на востоке Чехии в 2014 году. Москва в качестве ответной меры выслала ряд чешских дипломатов. После их отъезда в диппредставительстве республики останутся всего пять штатных сотрудников. Гамачек отмечал, что реакция России на высылку чешских дипломатов оказалась сильнее, чем ожидалось.