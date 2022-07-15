Россия нашла способ помешать Украине получать боевые вертолеты «Коммерсант»: отзыв российской лицензии на вертолеты не остановит их поставки на Украину

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Решение России отозвать разрешение на капитальный ремонт, обслуживание и поставки запчастей вертолетов типа Ми для предприятий в Чехии и Болгарии не остановит поставки этой техники на Украину, заявили «Коммерсанту» эксперты и участники рынка. По их словам, наличие сертификата эксплуатанта не критично для военной техники, а большой парк вертолетов в мире дает большие возможности для закупок запчастей в обход России. Тем не менее проблемы с обслуживанием будут, как и трудности для гражданской эксплуатации.

В «Рособоронэкспорте» предположили, что после отзыва сертификации со стороны России чешское предприятие «Лом Прага» и болгарские компании «Терем — Летец» и «Авионамс», которые были крупнейшими техцентрами Европы, закроются или будут пытаться наладить серые каналы поставки запчастей из третьих стран. Между тем, по мнению директора Центра анализа мировой торговли оружием Игоря Коротченко, отзыв сертификатов не остановит поставки вертолетов на Украину, так как обслуживание без гарантий производителя создаст сложности скорее для гражданских эксплуатантов. К тому же с 2014 года поставки запчастей для Ми на Украину происходили по серым схемам, и страна вряд ли испытывает дефицит комплектующих.

Как отмечает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Руслан Пухов, значительная часть предложений приходится на гражданские версии Ми, легко конвертируемые в военные. Большое количество техники, «потенциально готовой к продаже», сосредоточено в странах Африки, Ближнего Востока, Латвии и Эстонии, а также в Шри-Ланке.

Ранее стало известно, что Россия приостанавливает действие свидетельств, ранее выданных авиаремонтным предприятиям Чехии и Болгарии, в качестве ответной меры на намерение Запада ремонтировать поставляемую Киеву технику на промышленных мощностях, сертифицированных российской стороной. Как заявила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва снимает с себя ответственность за безопасность вертолетов, отремонтированных на заводах «Лом Прага», «Терем — Летец» и «Авионамс».