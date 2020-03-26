80% грузов, направленных из России на Апеннинский полуостров для борьбы с коронавирусом, оказались «малополезны или совершенно бесполезны». 21 марта российский президент Владимир Путин во время длительного телефонного разговора пообещал премьер-министру Италии Джузеппе Конте помочь Риму в противостоянии пандемии.
Неназванные источники La Stampa
Оборудование для проведения дезинфекции местности и диагностики COVID-19, направленное Россией, издание сравнило с поставками из КНР. Основную часть грузов, отправленных китайской стороной, составляли медицинские маски и аппараты ИВЛ.
На территории Италии число заражённых коронавирусом пациентов превысило 57 500, а число жертв инфекции перевалило за 7500. В городе Бергамо находятся российские вирусологи, которые примут участие в борьбе с COVID-19, писал NEWS.ru.
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