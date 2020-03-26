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Сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании удивились, узнав, что принц Чарльз и его супруга Камилла сдали анализ на наличие коронавируса в организме, а они сами — нет.

В Министерстве здравоохранения страны поспешили прояснить, что симптомы у наследника британского престола соответствовали критериям, необходимым для прохождения тестирования, сын королевы Елизаветы II «не лез без очереди». Инфицированный COVID-19 принц Уэльский...