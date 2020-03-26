Фото: Минобороны России/vk.com

80% грузов, направленных из России на Апеннинский полуостров для борьбы с коронавирусом, оказались «малополезны или совершенно бесполезны». 21 марта российский президент Владимир Путин во время длительного телефонного разговора пообещал премьер-министру Италии Джузеппе Конте помочь Риму в противостоянии пандемии.

Неназванные источники La Stampa считают, что лидер РФ, помогая итальянской стороне, преследует дипломатические и политические интересы. По словам собеседников газеты, премьер республики согласился принять помощь для укрепления личных отношений с Москвой.

Оборудование для проведения дезинфекции местности и диагностики COVID-19, направленное Россией, издание сравнило с поставками из КНР. Основную часть грузов, отправленных китайской стороной, составляли медицинские маски и аппараты ИВЛ.

На территории Италии число заражённых коронавирусом пациентов превысило 57 500, а число жертв инфекции перевалило за 7500. В городе Бергамо находятся российские вирусологи, которые примут участие в борьбе с COVID-19, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях