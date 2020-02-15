https://static.news.ru/photo/dcf971d0-5032-11ea-b64e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Посольство России в Париже не имеет контактов с задержанным во французской столице художником-акционистом Константином Павленским. Однако дипломаты готовы оказать ему помощь.

Для этого требуется личное обращение арестованного, передаёт ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник журналистов отметил, что содействие оказывается любому российскому гражданину за рубежом в подобной ситуации.

Как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов французской столицы задержали Павленского, который утверждает, что опубликовал видеозапись сексуального характера, компрометирующую французского политика Бенжамена Гриво.

Накануне политик заявил, что решил не баллотироваться на пост градоначальника столицы республики. Причиной стали «недостойные нападки» на его личную жизнь. Ранее в Сети Павленским были опубликованы компрометирующие мужчину сообщения и видео сексуального характера.

Гриво сказал, что его семья более года подвергалась клеветническим заявлениям, лжи, анонимным атакам, раскрытию секретных частных разговоров, а также угрозам расправой. Политик посчитал, что ситуация зашла слишком далеко.