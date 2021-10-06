«Российский зверь»: Lada Niva покорила британцев

Российская Lada Niva пользуется спросом на британском автомобильном рынке, несмотря на то что она является пережитком давно минувших веков, пишет The Sun.

По данным издания, Blackheath Developments Ltd до сих пор импортирует этого российского зверя в Великобританию, потому что есть автомобилисты, которые дорожат простотой и надёжностью конструкций Lada. К тому же это авто напоминает британские автомобили 1970-х годов.

У него нет никаких модификаций, и его нельзя сравнить ни с одним современным массовым автомобилем, - говорится в публикации.

Цены на модель в стране начинаются с £ 12 595 за базовый вариант.

Из минусов авто называются расположение руля из-за левостороннего движения в России.

Также отмечается, что поскольку Lada планирует продолжать выпуск Niva 4x4 до 2023 года, то в следующем году в британцев остаётся последний шанс, чтобы купить новую Niva.

Ранее своими впечатлениями от российского автомобиля Lada Niva поделился японский автомобильный журналист Фумио Огава. В 80-е годы он сам являлся обладателем этого внедорожника, и уже в то время ему казалось, будто автомобиль прибыл из прошлого. По его словам, двигатель внедорожника сильно шумел, ездить было некомфортно. Единственное, что радовало японца, это дизайн и компактность.