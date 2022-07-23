Российский спецназ нашел замаскированные позиции ВСУ Минобороны показало, как российский спецназ обнаружил замаскированные в лесу позиции ВСУ

Фото: mil.ru

Кадры боевой работы подразделений спецназначения Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации на Украине опубликовало Министерство обороны России. Как передает телеканал «Звезда», на них запечатлена операция по разведке замаскированных позиций ВСУ.

В ходе выполнения задач по вскрытию замаскированных позиций ВСУ группа специального назначения Западного военного округа провела разведывательно-поисковые действия за линией соприкосновения с противником, — говорится в сообщении ведомства.

Группа обнаружила дозор военных ВСУ, прикрывавший основные позиции спрятанного опорного пункта и позиций с техникой. Спецназовцы использовали фактор внезапности и выгодную позицию снайпера, предупредившего заранее о так называемом «секрете», в котором находились около трех человек. Дозор ликвидировали огнем стрелкового оружия.

Снайпер спецназа рассказал, что лесной массив, в котором работает его группа, очень плотный и большой.

Моя задача непосредственно в группе как снайпера — веду прикрытие группы, также веду разведку. Выявляю приоритетные цели и уничтожаю их, — сказал он.

Ранее российский спецназ уничтожил троих польских наемников под Харьковом. Военные РФ вступили в бой после обнаружения ротного опорного пункта противника. Отмечается, что в ходе операции шестеро польских наемников получили ранения.