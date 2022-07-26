Российский офицер назвал БПЛА Bayraktar целью для начинающих Офицер ПВО группировки «О»: беспилотники Bayraktar стали целью для начинающих зенитчиков

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

Беспилотник TB2 Bayraktar

Офицер ПВО из группировки Вооруженных сил России «Отважные» («О») назвал беспилотные летающие аппараты (БПЛА) TB2 Bayraktar целью для начинающих. По его словам, в ходе спецоперации на Украине российские зенитчики уничтожают их без труда, сообщает РИА Новости.

Военный отметил, что в противостоянии с беспилотниками российские зенитчики имеют «стопроцентное попадание».

Бороться с беспилотными летательными аппаратами на самом деле для нас уже не составляет труда, и у нас в шутку даже уже называют это «начинающим уровнем» для оператора, — пояснил офицер.

Ранее стало известно, что военный эксперт Алексей Леонков заявил: новое российское оружие против дронов «Ступор» прерывает связь между оператором и беспилотником. Это «электромагнитное ружье» способно бить на дальность до двух километров и может повредить электронику БПЛА. Оружие представили в 2017 году, но впервые использовали только сейчас, отметил специалист.