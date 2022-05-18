Российские военные использовали на Украине БМПТ «Терминатор» РИА Новости: ВС России применили на Украине взвод БМПТ «Терминатор»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооружённые силы России применили в ходе спецоперации на Украине взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Их использовали вместе с танковыми взводами, сообщает РИА Новости со ссылкой источник.

В рамках проведения специальной военной операции на Украине российские Вооружённые силы применили взвод БМПТ «Терминатор». Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчётов противотанковых ракетных комплексов, — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что использование «Терминаторов» в спецоперации даст возможность утвердить тактику применения таких боевых машин, а также найти им место в бронетанковых группах. Пока техника, принятая на вооружение в России в 2018 году, доказывает её нужность в танковых подразделениях, поскольку она повышает их боевую устойчивость, подчеркнул источник агентства.

Ранее стало известно, что Россия перебрасывала БМПТ «Терминатор» на западное направление, в приграничные с Украиной районы, сообщил 21 февраля The Drive, сославшись на появившееся в Сети видео транспортировки техники поездом. В частности, одна из БМПТ была замечена на железнодорожном переезде в городе Ельце (Липецкая область) в 290 км от российской государственной границы.