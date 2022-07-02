Российские управленцы стали главами четырех министерств ДНР Глава ДНР Пушилин назначил российских управленцев на должности глав четырех министерств

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале о назначении российских управленцев руководителями четырех министерств республики. По его словам, Минздрав возглавит Дмитрий Гарцев, министром образования станет Ольга Колударова, должность главы Минэнерго займет Андрей Чертков, а руководителем Министерства доходов и сборов станет Дмитрий Шмелев.

Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств, — написал Пушилин.

Глава республики пожелал новым руководителям ведомств успешной командной работы, а также «видимых и значимых результатов деятельности во благо жителей Донецкой Народной Республики».

27 июня Пушилин подписал указы о назначении членов кабмина республики. 8 июня он объявил об отставке правительства и утверждении Виталия Хоценко премьер-министром. Все главы ведомств продолжали исполнять обязанности в статусе и. о.