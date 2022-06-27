Пушилин назначил новое правительство ДНР

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указы о назначении членов кабмина республики, соответствующие документы опубликованы на официальном сайте Пушилина. 8 июня он подписал указ об отправке правительства в отставку, а позже назначил Виталия Хоценко главой правительства. Все министры кабмина продолжали исполнять обязанности в статусе и. о.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

Назначить Министром иностранных дел ДНР Никонорову Наталью Юрьевну. Назначить Министром внутренних дел ДНР Дикого Алексея Александровича. Назначить Министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР Кострубицкого Алексея Александровича. Назначить Министром юстиции ДНР Сироватко Юрия Николаевича, — говорится в указах.

В начале мая Пушилин подписал указ о назначении Ольги Макеевой послом ДНР в России.

Дипломатические отношения с республиками Донбасса были установлены Россией с 22 февраля 2022 года. ДНР и ЛНР намерены открыть свои посольства в Москве. Не исключено, что представительства частично признанных республик появятся в России уже в течение двух месяцев.