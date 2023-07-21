Российские силы обстреляли позиции ВСУ на Краснолиманском направлении Марочко: российские силы обстреляли позиции ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: МО РФ

Российские военные нанесли несколько ударов по позициям бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении в Донецкой области, сообщил в беседе с РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, атаки производились при помощи разных средств, включая авиацию. Он уточнил, что сами российские войска не пострадали во время обстрелов.

За истекшие сутки нанесены групповые удары по украинским позициям в районах населённых пунктов Белогоровка, Серебрянка, Невское, Макеевка, Новоселовское, Терны. Удары по украинским позициям наносились различными средствами, в том числе армейской авиацией. Применение ракетно-бомбовых ударов, в том числе УПАБ-250, в очередной раз показали свою эффективность, — сказал Марочко.

Он отметил, что российские военные продолжают наносить удары по позициям ВСУ вблизи населенных пунктов Торское и Ямполь.

Ранее Марочко заявлял, что очередной штурм ВСУ под Красным Лиманом провалился. По его словам, украинские военные пытались под прикрытием рельефа местности провести наступление, однако были замечены ВС РФ. Он отметил, что наступательную операцию украинских военнослужащих можно назвать мясным штурмом.