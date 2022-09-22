Российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области РИА Новости: под Херсоном предотвратили планировавшиеся на время референдума теракты

Фото: Gilles Bader/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области, которую намеревалось устроить Главное управление разведки Минобороны Украины, в том числе во время референдума. Один из диверсантом нейтрализован, второй задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.

В Херсонской области 21 сентября задержан Панчук Валерий Анатольевич, он при координации сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины по имени Виталий планировал совершить подрыв двух опор высоковольтной ЛЭП, которая питает электричеством Херсонскую и Запорожскую области, а также Республику Крым, — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что второго диверсанта выявили в городе Берислав, он оказал вооруженное сопротивление, и его нейтрализовали в частном доме. На месте обнаружили карты города, десять килограммов тротила, автомат и гранатометы. Агентство показало видео операции по нейтрализации диверсанта.

Ранее стало известно, что российские силовики нашли и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, подготовленные для терактов. Их обнаружили в двух домах при отработке оперативной информации. 19 сентября силовики вышли на корректировщиков огня по российским военным колоннам. Имеются сканы их переписки, подтверждающие факты передачи ими данных.