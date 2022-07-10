Российские истребители сбили двух «Грачей» ВСУ в воздушном бою Минобороны РФ: российские истребители сбили два украинских самолета Су-25

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель Су-35

Российские истребители Су-35с ВКС России в воздушном бою сбили два украинских самолета Су-25 («Грач») в районе Барвенково Харьковской области, а также в селе Троицкое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Еще один истребитель Воздушных сил Украины МиГ-29 был сбит в районе села Краснополье ДНР.

Истребителями Су-35с ВКС России в воздухе сбиты: два самолета Су-25 воздушных сил Украины, а также один МиГ-29 <...> Кроме того, ВКС России за сутки уничтожены: три пункта управления в районах Соледар, Миньковка и Бахмут Донецкой Народной Республики; живая сила и военная техника в 16 районах, в том числе националистического формирования «Кракен» в районе Харькова, — сообщили в министерстве.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, запечатлевшее работу разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». На видеофрагменте показано, как машина вылетает с базы на задание, а после выпускает ракеты по наводке ВС РФ. Снаряды были выпущены по опорным пунктам и бронетехнике ВСУ с дистанции, превысившей пять километров.

До этого российское военное ведомство опубликовало кадры работы транспортно-боевого вертолета Ми-35 на Украине. На видео показано, как борт ведет огонь по целям, а также использует тепловые ловушки для защиты от ракет с инфракрасной головкой самонаведения. Уточняется, что по завершении боевых заданий экипаж вертолета уничтожил опорные пункты управления и бронетехнику ВСУ.