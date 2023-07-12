Российские дипломаты уличили Лондон в намеренной милитаризации Европы Посольство РФ: политика Британии говорит о стремлении Лондона к милитаризации Европы

Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посольство России в Великобритании заявило о том, что курс Лондона на затягивание украинского конфликта и призывы к повышению оборонных расходов НАТО до 2% ВВП говорят о призыве к милитаризации европейского континента и противостоянии по линии Россия — Запад. При этом дипломаты подчеркнули, что Украине в рамках подобной политики отводится «незавидная роль испытательного полигона» для новых видов «смертоносных вооружений». Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале российского диппредставительства.

Вышеперечисленное позволяет сделать один четкий и крайне тревожный вывод: речь идет о недвусмысленном призыве британского официоза к милитаризации европейского континента, региональной «гонке вооружений» и закладыванию основ для долгосрочного противостояния по линии Россия — Запад с серьезными рисками его дальнейшей эскалации, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Великобритания создаст медицинский центр для реабилитации украинских военных. Проект будет осуществляться в рамках НАТО.

Также стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказал президенту США Джо Байдену в поставке кассетных боеприпасов Украине. По его словам, Лондон будет соблюдать обязательства по запрету производства или использования таких вооружений.