Рогозин рассказал о постоянном наблюдении из космоса за территорией Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Территория Украины находится под постоянным наблюдением с орбиты, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Спутники ведут съемку в круглосуточном режиме, все снимки передаются в Минобороны РФ, добавил он.

Он пояснил, что съемка ведется в таком разрешении, которое позволяет Минобороны использовать полученные материалы для принятия решений в рамках спецоперации. Рогозин добавил, что полученные с орбиты снимки украинской территории не публикуются по регламентным соображениям. Они будут держаться в секрете, пока продолжаются боевые действия.

Мы не будем ничего публиковать, пока президент не объявит о завершении этой операции, — сказал он.

Ранее гендиректор Роскосмоса заявил, что Россия нуждается в масштабных орбитальных группировках, состоящих из тысяч спутников. По его словам, аппараты не только позволят постоянно наблюдать за театрами военных действий, но также будут задействоваться в сфере народного хозяйства.