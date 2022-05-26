Рогозин сообщил, сколько спутников нужно России Рогозин: России необходимо создать тысячи спутников

Дмитрий Рогозин / Фото Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Россия нуждается в масштабных орбитальных группировках, которые будут насчитывать тысячи спутников, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на саммите «Промышленная политика в новых реалиях». По его словам, которые приводит РИА Новости, спутники позволят постоянно наблюдать за театрами военных действий, а также будут нужны и в сфере народного хозяйства. Кроме того, необходимость большого количества ракет для выведения спутников на орбиту приведёт к росту загрузки космодромов.

У нас сейчас 161 космический аппарат, включая аппараты Министерства обороны. Это мало. Должны быть тысячи, — сказал Рогозин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва работают над созданием совместной спутниковой группировки, необходимость в которой продемонстрировала спецоперация на Украине. По его словам, американцы сосредоточили над российскими войсками свою разведывательную группировку дистанционного зондирования Земли и передают информацию украинским войскам в режиме реального времени, что оказывает влияние на ход действий.