Лукашенко: Россия и Белоруссия создают совместную группировку спутников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск с Москвой работают над созданием совместной спутниковой группировки, передаёт ТАСС. По его словам, необходимость в подобной группировке продемонстрировала спецоперация на Украине.

Мы производим целевую аппаратуру дистанционного зондирования Земли, ставим на российскую платформу IT эти программы, обеспечение — всё делаем, пожалуйста. Создаём эту группировку, она уже называется белорусско-российская. Спутники связи — шесть спутников, — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что Москва и Минск создают один из лучших в мире космических аппаратов дистанционного зондирования, разрешительная способность которого составляет 35 см. Президент Белоруссии подчеркнул, что необходимость в такой системе показала спецоперация на Украине.

Почему украинцы иногда успешно воюют? Потому что американцы свою разведывательную группировку дистанционного зондирования Земли сосредоточили над нами, и они все видят. Они сразу в реальном режиме передают информацию, — пояснил Лукашенко.

12 апреля он встретился с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный, где провели церемонию награждения лётчиков-космонавтов и тет-а-тет обсудили двустороннее сотрудничество. Российский лидер назвал сотрудничество Москвы и Минска успешным, несмотря на внешнее давление. Лукашенко, в свою очередь, оценил «высочайшую степень доверия» Минску со стороны России и заявил о готовности Белоруссии упрочить единство с Москвой.