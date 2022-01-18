Роберта Метсола избрана новой главой Европарламента

Выборы председателя Европарламента завершились во вторник, 18 января, победой представительницы Мальты Роберты Метсолы. На транслировавшемся в Интернете голосовании она получила 458 голосов. Её ближайший конкурент, шведка Алис Кунке, набрала всего 101 голос, сообщил Interfax.
До этого момента она временно
43-летняя Метсола с 2013 года является депутатом Европарламента. В 2003 году она завершила обучение на юридическом факультете Мальтийского университета, где изучала европейское право и политику.
С 2004 по 2012 год Метсола занимала должность атташе по правовому и судебному сотрудничеству и главы отдела юстиции и внутренних дел в постоянном представительстве Мальты при Европейском союзе. В 2012–2013 годах трудилась юрисконсультом при верховном представителе Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. 12 ноября 2020 года была избрана первым зампредседателя Европейского парламента.
Ранее сообщалось, что глава Европарламента Давид-Мария Сассоли умер в онкологическом центре итальянского города Авиано в возрасте 65 лет. Причиной смерти Сассоли