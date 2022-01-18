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Роберта Метсола избрана новой главой Европарламента

17:31, 18 января 2022
Роберта Метсола избрана новой главой Европарламента Роберта Метсола Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
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Выборы председателя Европарламента завершились во вторник, 18 января, победой представительницы Мальты Роберты Метсолы. На транслировавшемся в Интернете голосовании она получила 458 голосов. Её ближайший конкурент, шведка Алис Кунке, набрала всего 101 голос, сообщил Interfax.

До этого момента она временно исполняла обязанности председателя Европарламента. Такая мера была принята в связи со смертью 11 января возглавлявшего до этого парламент Давида Сассоли.

43-летняя Метсола с 2013 года является депутатом Европарламента. В 2003 году она завершила обучение на юридическом факультете Мальтийского университета, где изучала европейское право и политику.

С 2004 по 2012 год Метсола занимала должность атташе по правовому и судебному сотрудничеству и главы отдела юстиции и внутренних дел в постоянном представительстве Мальты при Европейском союзе. В 2012–2013 годах трудилась юрисконсультом при верховном представителе Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. 12 ноября 2020 года была избрана первым зампредседателя Европейского парламента.

Ранее сообщалось, что глава Европарламента Давид-Мария Сассоли умер в онкологическом центре итальянского города Авиано в возрасте 65 лет. Причиной смерти Сассоли стали тяжёлые осложнения, связанные с нарушениями иммунной системы.

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