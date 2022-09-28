Риски безопасности: в ЕС строят версии «странной диверсии» на CП-1 и СП-2 Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с подрывом «Северных потоков». Грозит ли Европе новое обострение?

Фото: Danish Defence/Keystone Press Agency/Global Look Press

В среду, 28 сентября, дипломаты ЕС собрались в Брюсселе, чтобы обсудить беспрецедентное ЧП на трех нитках газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», где в начале недели произошли синхронные утечки топлива. А Россия на 29 сентября запросила срочное заседание Совбеза ООН «в связи с диверсиями», сообщил зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Казалось бы, впервые за последние месяцы Запад и РФ продемонстрировали небывалое единство, выдвинув версию о саботаже, которая довольно быстро стала приоритетной. Но на этом солидарность заканчивается: судя по всему, уже совсем скоро стороны начнут обвинять друг друга в провокациях. Между тем цены на природный газ в Европе еще подскочили, а в соцсетях множатся самые алармистские прогнозы — вплоть до исторических параллелей с «инцидентом в Сараево» (убийством эрцгерцога Франца Фердинанда Австрийского 28 июня 1914 года), послужившим поводом к Первой мировой. «Балансирование на грани войны в Прибалтике: взрывы трубопроводов сигнализируют о возможном новом фронте на Украине», — пугает издание Politico. Как далеко может зайти это обострение, разбирался NEWS.ru.

Все мировые СМИ облетели эпические снимки поверхности Балтийского моря, над которой поднимаются 100-метровые газовые пузыри. Напомним: 26 сентября об утечках в системах трубопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции сообщили энергетические агентства этих стран. Правоохранительные органы взялись за расследование. И в Копенгагене, и в Стокгольме первые лица заявили об «акте саботажа», но без подробностей. Более того, МИД Швеции по прошествии нескольких дней предпочел не нагнетать ситуацию.

Это не атака на Швецию, поскольку случилась не на нашей территории, — осторожно отметила в среду министр иностранных дел скандинавского королевства Анн Линде в интервью телеканалу SVT.

До этого шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель тоже не назвал виновных. И даже госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, что подобная диверсия «не отвечает ничьим интересам».

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press Госсекретарь США Энтони Блинкен

Как сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на правительственные источники ФРГ, обе нитки «Северного потока — 1», возможно, останутся непригодны навсегда, если трубы не удастся залатать как можно быстрее, поскольку внутрь попадут большие объемы соленой воды. Судя по всему, к трубам была прикреплена взрывчатка на глубине 70–80 метров. При этом эксперты и правительственные круги ФРГ полагают, что диверсию такого масштаба не мог осуществить ныряльщик-одиночка — тут не обойтись без специального оборудования, водолазного снаряжения и глубоководных пилотируемых транспортных средств. В Берлине и других европейских столицах полагают, что речь идет о «государстве-акторе», хотя мотивы неясны.

Многие припомнили февральское обещание президента США Джо Байдена вывести из строя «Северный поток — 2» в случае эскалации на Украине. «Поверьте, мы найдем способ сделать это», — грозил республиканец. Эти слова Байдена припомнил и евродепутат, экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский, оказав американцам медвежью услугу своими двусмысленными постами в соцсетях: «Пустячок, а приятно... Спасибо, США!». Польский политик также порадовался, что теперь на дне моря «лежит металлолом стоимостью $20 млрд».

На откровения Варшавы незамедлительно отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. «Это официальное заявление о теракте?» — парировала она. При этом даже Сикорский косвенно признал, что Москве подобный «самподрыв» не выгоден, ведь это, по его мнению, «сужает президенту РФ пространство для маневра» в случае решения возобновить поставки газа европейцам.

Я рад, что «Северный поток», с которым все польские правительства боролись 20 лет, парализован на три четверти. Это хорошо для Польши. Пусть датское расследование найдет преступников. Естественно, я выдвигаю рабочие гипотезы о том, у кого были мотивы и возможности сделать это, только от своего имени, — написал Сикорский, еще больше всех запутав.

Фото: Xinhua/Global Look Press

Его мнение явно вступило в противоречие с намеками замглавы польского МИД Марчина Пшидача, что «от Москвы всего можно ожидать».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию «беспрецедентной». По его словам, Москва «чрезвычайно обеспокоена» этими новостями: «Это большая проблема для нас, так как обе нитки заполнены газом, все системы готовы к прокачке, и газ этот очень дорогой. И половина этого газа, напомню заявления президента, уже была запланирована для наших внутренних балансов... Этот газ стоит очень много денег, и сейчас он улетучивается в воздух». Как говорили эксперты NEWS.ru, ремонтные работы обойдутся Москве в десятки миллионов евро и займут как минимум полтора-два года.

На самом деле предполагать можно все что угодно. Я вовсе не исключаю акта устрашения со стороны США, которые тем самым посылают сигнал, что готовы пойти на любые шаги в отношении Москвы и ни перед чем не остановятся. В этом случае их европейские союзники все понимают, но молчат. Главное, что им буквально удалось выйти из воды сухими, — отметил в беседе с NEWS.ru эксперт-международник, пожелавший остаться анонимным. — С другой стороны, нельзя не обратить внимание на тот факт, что повреждены три из четырех ниток, а одна нитка так и не запущенного до сих пор «Северного потока — 2» осталась невредимой. Очень странная избирательность. В теории эту нитку можно было бы задействовать в том случае, если Европа зимой начнет замерзать и от безвыходности обратится к Москве с мольбами о поставках газа, тогда бы у российской стороны был предмет торга. В любом случае уже невозможно исключать никакого развития событий. Главное ощущение — ускоренин всех военно-политических процессов на европейском и глобальном уровне.

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Как бы то ни было, пока о «переходе газовой войны в горячую фазу» больше пишут в СМИ, как в европейских, так и в российских. Но все выражают беспокойство, что нападения на стратегически важную инфраструктуру стали реальностью в Европе. Тем более что до сих пор в мире не было подобных аварий со сквозным повреждением и утечкой газа, да еще и в таких масштабах. Хотя нынешняя провокация действительно имеет больше символическое значение: трубопровод «Северный поток — 2» так и не был запущен, а «Северный поток — 1» остановил работу в начале сентября на неопределенный срок.

Европа должна сейчас понять, что энергетическая инфраструктура несет в себе риски безопасности. Если нечто подобное случится этой зимой с нашей трубой, ведущей в Норвегию или Алжир, нас ждут большие неприятности. Нам необходимо расширить меры по защите критически важной энергетической инфраструктуры, потому что недружественные субъекты могут повторить подобные действия, — считает старший научный сотрудник бельгийского исследовательского центра «Брейгель» Симоне Таглиапьетра.

Пока непосредственным ответом на аварию стало усиление национальных мер безопасности. Так, федеральная полиция Германии ужесточает контроль над территориальными водами страны, корабли ВМС ФРГ переводятся в режим повышенного мониторинга маршрутов критически важной инфраструктуры. «Кроме того, федеральным землям поручено усилить охрану прибрежных районов на Северном и Балтийском морях. Защита строящихся там терминалов сжиженного природного газа, а также подводных и телекоммуникационных кабелей также вызывает обеспокоенность», — заключает Tagesspiegel.