РИА Новости показало кадры обстрела Луганска из спрятанной в грузовике РСЗО РИА Новости показало кадры обстрела силами ВСУ Луганска из спрятанной в гражданском грузовике РСЗО

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Украинские военные проводили обстрелы Луганска и других городов Донбасса из реактивных систем залпового огня, которые ВСУ установили в кузове гражданского грузовика. Видео одного из таких моментов опубликовало РИА Новости.

На видео видно, что РСЗО спрятаны в кузове обычной «Газели», они тщательно укрыты тентом. Кроме того, в ролике показано, как после выезда этого автомобиля из населенного пункта его уничтожают силы российской артиллерии.

Подобная тактика применялась ВСУ с 2014 года, с началом конфликта в Донбассе, когда «кочующий» миномёт устанавливали в кузов «Газели» для обстрела позиций военных ДНР и ЛНР и мирных жителей. В других странах мира вооруженные силы прибегали к подобной маскировке своих РСЗО. Например, такие инциденты были замечены во время боевых действий на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Во время конфликтов на территории Сирии и Ливии террористические формирования задействовали такую тактику при ударах по войскам местного правительства и по объектам гражданской инфраструктуры. Некоторые снаряды прилетали в жилые дома.

Ранее представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по населенному пункту Алчевск. Отмечается, что удар был нанесен с направления Артёмовска. Всего по Алчевску был запущено четыре ракеты.