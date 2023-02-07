РИА Новости: бойцы ВСУ портят технику, чтобы не отправляться на передовую

Фото: МО Украины

Украинские бойцы пытаются портить вверенную им военную технику, чтобы командование не перебрасывало их в зону активных боевых действий, свидетельствуют имеющиеся у РИА Новости бумаги, попавшие в распоряжение российских силовиков, и показания пленных. Так, на Артемовском направлении среди документов погибшего бойца ВСУ нашли рапорт о сослуживце, который преднамеренно портит радиорелейную станцию связи.

Прошу вас принять меры в отношении сержанта Сипко Ю. В., который своими действиями наносит ущерб (ведет противоукраинскую деятельность) на ключевых точках обороны города Бахмут. Существуют доказательства его причастности к выводу из строя приборов РЛС путем смены проводов на более тонкие, полного их уничтожения и тому подобное. Вследствие этих действий из строя вышли две станции, что привело к отсутствию связи при координации действий во время отступления, — говорится в документе.

О другом случае порчи военной техники рассказал военнопленный Андрей Семенов. По его словам, в его части был задержан ответственный за обслуживание бронетранспортеров «Казак», которые по неизвестной причине регулярно выходили из строя. Как выяснилось, ответственный специально заливал в бензобак воду и добавлял сахар, чтобы не выдвигаться на позиции.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что часть украинских военных дезертируют с позиций в районе города Кременная, где наступают российские силы, и не оказывают существенного сопротивления. По его словам, уровень морально-психологического состояния в рядах ВСУ весьма низок.