Российский миллиардер Нисанов захотел получить гражданство Португалии Reuters: российский миллиардер Нисанов подал заявку на получение гражданства Португалии

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Год Нисанов

Российский миллиардер Год Нисанов, попавший в санкционный список США, подал заявку на получение португальского паспорта, передает Reuters со ссылкой на заявление Минюста Португалии. В Лиссабоне приступили к изучению обращения предпринимателя. Нисанов является председателем совета директоров крупнейшей девелоперской компании «Киевская площадь», которая занимается недвижимостью.

Португалия анализирует заявки на получение гражданства от двух российских олигархов, один из которых (Нисанов. — NEWS.ru) находится под санкциями США, — написали в агентстве.

Вторым олигархом, который подал заявку на получение гражданства Португалии, стал алмазный магнат Лев Леваев. В 2018 году Forbes оценил его состояние в $1 млрд.

США ввели санкции против Нисанова в этом году 2 июня. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал его «одним из богатейших людей Европы и близким соратником нескольких российских чиновников». По версии Forbes, в 2022 году Нисанов занял 72-е место в рейтинге миллиардеров страны, общий капитал которого был оценен в $1,3 млрд.

В прошлом месяце Минфин США включил в санкционный список официального представителя МИД РФ Марию Захарову, министра строительства Ирека Файзуллина, заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, главу Минэкономразвития Максима Решетникова, министра транспорта Виталия Савельева и еще 12 человек.