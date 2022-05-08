Reuters: Трюдо прибыл на Украину для встречи с Зеленским

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо / Фото Geoff Robins/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который прибыл на Украину с неанонсированным визитом, намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает Reuters. Трюдо уже успел посетить украинский город Ирпень, расположенный в Киевской области.

Только что имел честь говорить с премьером Канады Джастином Трюдо. Он приехал в Ирпень. <...> Надеюсь на поддержку господина Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене, — сказал мэр города Александр Маркушин.

Ранее стало известно, что первая леди США Джилл Байден совершила необъявленный визит на Украину и встретилась с супругой президента Владимира Зеленского. На Украину супруга президента США приехала из Словакии. Она посетила город Ужгород и одну из его школ, которая в настоящее время используется для размещения беженцев. Там она встретилась с Еленой Зеленской, а затем вернулась в Словакию.

27 апреля Канада ввела санкции против 203 представителей ДНР и ЛНР. Рестрикции затронут 11 высокопоставленных чиновников и 192 депутата народных советов Луганской и Донецкой народных республик.

До этого Канада наложила санкции на 160 членов Совета Федерации России на фоне военной спецоперации на Украине. Трюдо тогда также пообещал, что Канада и дальше будет работать с союзниками в целях «привлечения РФ к ответственности».