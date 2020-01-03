ЕС встревожен решением турецкого парламента об оказании военной поддержки Ливии. Об этом заявили в Европейской внешнеполитической службе (ЕВС).
В ведомстве полагают, что предоставление помощи одной из сторон ливийского конфликта приведёт к дестабилизации не только страны, но и всего региона. В ЕВС подчёркивают, что кризис не может быть разрешён силовым путём.
В службе добавили, что Евросоюз продолжит активно поддерживать меры по деэскалации и шаги, направленные на возобновление переговоров между враждующими сторонами в Ливии,
Как ранее писал NEWS.ru, парламент Турции одобрил мандат на отправку военных в Ливию 2 января. Срок его действия составит один год. В Госдуме РФ сочли, что вмешательство Анкары может только усугубить ситуацию в стране.
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