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ЕС встревожен решением турецкого парламента об оказании военной поддержки Ливии. Об этом заявили в Европейской внешнеполитической службе (ЕВС).

В ведомстве полагают, что предоставление помощи одной из сторон ливийского конфликта приведёт к дестабилизации не только страны, но и всего региона. В ЕВС подчёркивают, что кризис не может быть разрешён силовым путём.

В службе добавили, что Евросоюз продолжит активно поддерживать меры по деэскалации и шаги, направленные на возобновление переговоров между враждующими сторонами в Ливии, сообщает «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, парламент Турции одобрил мандат на отправку военных в Ливию 2 января. Срок его действия составит один год. В Госдуме РФ сочли, что вмешательство Анкары может только усугубить ситуацию в стране.