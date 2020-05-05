Европа

Решение суда позволяет начать экстрадицию Януковича

16:47, 05 мая 2020
Виктор Янукович Виктор Янукович Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины прокомментировала решение Печерского районного суда Киева о заочном аресте бывшего президента страны Виктора Януковича. По данным ведомства, это позволяет начать процедуру экстрадиции политика из России.

Теперь прокуроры будут обращаться в суд для получения разрешения на осуществление специального досудебного расследования, передаёт УНИАН.

В настоящий момент прокуратура расследует обстоятельства захвата Януковичем власти в стране путём незаконных действий.

Как писал NEWS.ru, Печерский районный суд Киева вынес решение о заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича. Такое решение принято по делу об узурпации власти на Украине.

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