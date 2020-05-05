Решение суда позволяет начать экстрадицию Януковича

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Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко останется под стражей до 1 июня. Соответствующее решение вынесено Киевским апелляционным судом.

Постановление о продлении срока ареста Антоненко вынес в начале апреля Печерский районный суд. Защита подала на него жалобу, но в её удовлетворении было отказано, сообщает УНИАН. Шеремет был убит в...