https://static.news.ru/photo/0646feb4-6dd3-11ea-819c-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Xinhua/Global Look Press

Рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона достиг максимума после введения им жёсткого карантина для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа. Такое решение одобрили свыше 90% опрошенных жителей королевства.

Действия политика теперь одобряют 55% респондентов, что на 12% больше показателя прошлой недели (с 16 по 22 марта 2020 года). Негативно оценивают работу главы кабмина 35% участников опроса, что на 11% меньше, чем в указанный период, передаёт портал YouGov.

В Великобритании закрываются все магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости. Также запрещено собираться более чем по два человека.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 387 тысяч человек. Жертвами недуга стали около 16,7 тысячи, выздоровели более 101 тысячи. В России зарегистрировано 495 случаев инфицирования. Выздоровели 22 гражданина РФ. За последние сутки заболели 57 жителей страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Великобритании из-за введённого в связи с пандемией коронавируса карантина под запретом оказались все социальные мероприятия, свадебные церемонии и крещения. В социальных сетях невесты стали делиться своей печалью.

Пользовательница Twitter по имени Лорен рассказала, что «абсолютно опустошена», так как до её свадьбы оставалось всего 67 дней.