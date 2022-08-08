Рейн-батюшка совсем плох: обмеление рек угрожает судоходству в Европе Глобальное потепление поставило крест на «великой речной революции» в Европе

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

Аномальная жара принесла в Европу не только лесные пожары и засуху на полях. Магистральные реки вроде германского Рейна и итальянской По настолько обмелели, что местами стали непригодны для судоходства. Вследствие этого объемы речных грузоперевозок в регионе заметно упали. Как пишет Politico, глобальное потепление ставит крест на грандиозных планах ЕС перенести львиную долю грузоперевозок с суши на воду.

Змеевидный Рейн, чье извилистое русло прорезает Европу, есть воплощение германского мифа. Там на скале расчесывает золотые волосы нимфа Лорелея, заманивая несчастных рыбаков в свои сети. Однако Рейн не только красивые легенды и старинные замки, раскинувшиеся по его берегам. Это критически важная экономическая артерия. Ежегодно по ней переправляется около 300 миллионов тонн грузов — между Базелем, где встречаются Швейцария, Германия и Франция, и Северным морем. По Рейну осуществляется около 80% всех водных перевозок внутри Германии, по которой также протекают Эльба, Рур и Дунай, — отмечает Politico.

Фото: imago-images.de/Global Look press

Этим летом, признает издание, «уровень воды в главной европейской реке, соединяющей мега-порты голландского Роттердама и бельгийского Антверпена с промышленным сердцем Германии и с отрезанной от моря Швейцарией, рекордно низок, что затрудняет транспортировку по ней угля, комплектующих, химикатов и других товаров на прибрежные заводы и электростанции». Чуть выше по течению от скалы Лорелеи — там, где Средний Рейн сужается до «горлышка бутылки», — расположен город Кауб с измерительной навигационной башней. Так вот, в минувшие выходные глубина реки на этом участке опустилась до 49 сантиметров. Виной тому продолжительное отсутствие дождей. Такие цифры настораживают специалистов.

Если и дальше будет так же сухо, нам грозят серьезные проблемы, — говорит глава секретариата Международной комиссии по охране Рейна (ICPR) Марк Даниэль Хайнтц.

Правда, это еще не исторический минимум: в октябре 2018-го Рейн-батюшка обмелел до 25 сантиметров. Тогда грузовое судоходство по нему было приостановлено на несколько недель. Компаниям пришлось переключиться на железнодорожные перевозки и фуры.

Но это дорого и неэффективно, поскольку для обработки грузов, которые можно погрузить на одну баржу, требуются сотни грузовиков или вагонов. Ну а сейчас, во времена высокой инфляции, глобального сбоя в цепочке поставок и надвигающегося газового кризиса, низкий уровень воды в Рейне и вовсе становится головной болью для промышленности Германии, — отмечают эксперты по логистике.

Энергетические компании уже предупреждают о снижении выработки на угольных электростанциях из-за проблем с транспортировкой топлива по реке. Еще два года назад Кильский институт мировой экономики спрогнозировал: один месяц без дождей на Рейне сократит объем промышленного производства Германии на 1%.

Уже сейчас возле Кауба из воды торчат скалы, которые баржам с низкой осадкой приходится обходить. Если уровень Рейна опустится ниже отметки 40 сантиметров, погрузку грузов придется остановить. Уже сейчас суда загружаются не на полную мощность.

Большие суда, рассчитанные на шесть тысяч тонн, в нынешней ситуации могут взять на борт не больше 800 тонн, — рассчитывает логистику Лени ван Тооренбург из голландской судоходной промышленной группы KBN.

Немецкий химический концерн BASF со штаб-квартирой в городе Людвигсхафен, что как раз на Среднем Рейне неподалеку от Кауба, не исключает, что в ближайшие пару недель не сможет перевозить по реке часть своих грузов. Впрочем, раз на раз не приходится. К примеру, прошлым летом Рейн, напротив, был слишком полноводен. Но это тоже затруднило судоходство. Причиной катаклизма стал растаявший ледник — все из-за того же глобального потепления. Подобная нестабильность уровня воды в Рейне ставит под сомнение амбициозные планы Еврокомиссии увеличить речные грузоперевозки на 25% к 2030-му и на 50% к 2050 году.

Фото: Andrea Fasani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Между тем река По — самая протяженная в Италии — переживает небывалую засуху за последние 70 лет. В июле в населенных пунктах вдоль реки была объявлена чрезвычайная ситуация. Но настолько обмелела, что сельские рыбаки в окрестностях Мантуи обнаружили на обнажившемся берегу американскую авиабомбу времен Второй мировой войны. Чтобы обезвредить 450-килограммовую махину, пришлось эвакуировать почти три тысячи жителей округи. Это оказалось не так-то просто.

Поначалу некоторые из местных жителей уперлись, что не сдвинутся ни на йоту. Но в результате разъяснительной работы нам удалось уговорить всех, — рапортовал мэр деревушки Борго Виргилио синьор Франческо Апорти. — Иначе пришлось бы прервать спасательные работы.

Над районом было закрыто воздушное пространство, на время перестали ходить поезда, автотрассу тоже перекрыли. Обезвреживание бомбы стало настоящим событием. Вначале инженеры вытащили взрыватель (СМИ писали о 240 килограммах взрывчатого вещества), затем саперы в сопровождении карабинеров перенесли устройство в карьер, где благополучно уничтожили.

Фото: Han Yan/XinHua/Global look Press

По ту сторону Ла-Манша, в Британии, случилась своя сенсация. Там впервые в истории пересох исток Темзы. Такой жары за 40 градусов в английских хрониках не отмечалось последние 111 лет. В результате официальное место рождения главной английской реки переместилось вниз по высохшему руслу, сообщила The Guardian со ссылкой на природоохранную организацию The Rivers Trust.

После продолжительного периода засушливой погоды истоки Темзы в графстве Глостершир пересохли, и слабый поток теперь лишь едва различим на расстоянии более пяти миль (восемь километров) вниз по течению, — посетовал на разрушение вековых устоев директор по научной работе The Rivers Trust Роб Коллинз.

Исторически Темза берет начало в английском городке Сайренсестер, в зеленой и холмистой сельской местности, протекает через Лондон, а затем выходит в Северное море.

Наблюдать, как из-за жары «убегает» культовая река, беспрецедентно, — заключают британские экологи.

На этом фоне несколько компаний по водоснабжению уже объявили о запрете полива из шлангов в некоторых частях юга Англии. А на следующей неделе в королевстве ожидают возвращение отступившей на короткое время жары.