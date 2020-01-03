https://static.news.ru/photo/588a7f56-2f95-11ea-8389-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польские региональные власти пытаются отстоять около 30 памятников солдатам Красной армии.

Как рассказал ТАСС лидер содружества «Курск» Ежи Тыц, сейчас на территории республики осталось из 650 только около 40 мемориалов. В 2017 году, когда был принят закон о декоммунизации, снос памятников носил массовый характер. В последнее время этот процесс приостановился.

Некоторые местные власти под давлением руководства отдавали распоряжения на снос, другие воеводы заявили, что не будут их разрушать. По данным «Курска», который занимается восстановлением советских памятников, многие органы местного самоуправления до сих пор сопротивляются и обратились в суды.

Принятый в Польше закон предусматривает снос памятников, напоминающих о коммунистическом периоде в истории республики. Сохраняться будут только те мемориалы, которые установлены на кладбищах и воинских захоронениях.

Ранее польскому премьеру напомнили о вкладе СССР в победу над нацистами. По словам российских дипломатов, именно Советскому Союзу в решающей степени обязаны «страны демократической Европы», в том числе Польша, своим свободным нынешним существованием.