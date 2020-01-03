Польские региональные власти пытаются отстоять около 30 памятников солдатам Красной армии.
Как
Некоторые местные власти под давлением руководства отдавали распоряжения на снос, другие воеводы заявили, что не будут их разрушать. По данным «Курска», который занимается восстановлением советских памятников, многие органы местного самоуправления до сих пор сопротивляются и обратились в суды.
Принятый в Польше закон предусматривает снос памятников, напоминающих о коммунистическом периоде в истории республики. Сохраняться будут только те мемориалы, которые установлены на кладбищах и воинских захоронениях.
Ранее польскому премьеру напомнили о вкладе СССР в победу над нацистами. По словам российских дипломатов, именно Советскому Союзу в решающей степени обязаны «страны демократической Европы», в том числе Польша, своим свободным нынешним существованием.
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