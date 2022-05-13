В Южной Осетии анонсировали референдум об объединении с Россией Референдум об объединении Южной Осетии и России состоится 17 июля

Фото presidentruo.org

Референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится 17 июля, сообщается на сайте президента непризнанной республики Анатолия Бибилова. Отмечается, что решение было принято из-за «исторического стремления» народа Южной Осетии к воссоединению с Россией и в соответствии с пунктом 16 статьи 50 конституции республики. Ранее также анонсировался референдум об объединении с Северной Осетией, которая является субъектом РФ.

Назначить референдум республики Южная Осетия по вопросу «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?». Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года, — говорится в сообщении.

В указанном пункте 50-й статьи конституции Южной Осетии указано, что президент республики может назначить референдум в установленном конституционным законом порядке.

Ранее Бибилов рассказал, что в республике могут пройти два референдума: первый — о вхождении в состав России, а второй — о воссоединении с Северной Осетией. По мнению директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, Южная Осетия может стать ещё одним дотационным регионом России, как Крым.

В прошлом году Россия и Южная Осетия подписали соглашение о двойном гражданстве, которое предусматривает возможность получить гражданство второй страны, не отказываясь от имеющегося. 11 мая стало известно, что Госдума РФ намерена поддержать президентский проект соглашения об урегулировании вопросов гражданства для россиян и жителей Южной Осетии. Планировалось, что ратификация соглашения произойдёт 17 мая.