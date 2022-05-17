«Рецессия»: Илон Маск об экономике США Илон Маск заявил, что экономика США находится в состоянии рецессии из-за увеличения денежной массы

Илон Маск / Фото www.imago-images.de/Global look press

Экономика США пребывает в состоянии рецессии и выйдет из неё не раньше, чем через год. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск на технологической конференции All-in Summit в Майами, слова которого приводит Bloomberg. Причиной роста инфляции в Соединённых Штатах предприниматель назвал увеличение денежной массы. По его словам, власти страны «напечатали несметное количество денег».

Такие времена проходят, и потом вновь наступают периоды бурного роста. Вероятно, в течение какого-то времени, возможно, года или 12-18 месяцев будет нелегко, — сказал миллиардер

Он добавил, что рецессия — не всегда негативное явление. По его словам «чересчур продолжительный экономический рост ведёт к неправильному распределению капитала, и деньги начинают реками течь к дуракам».

Ранее представители Федеральной резервной системы США назвали конфликт на Украине новой главной угрозой мировой финансовой системе. По их словам, украинский кризис вместе с растущей инфляцией привёл к росту экономической неопределённости в мире. При этом стало известно, что ФРС перестала рассматривать пандемию коронавируса как самую серьёзную угрозу, которая стоит перед мировой финансовой системой.