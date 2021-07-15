Разрушенные жизни и дома: Европу затопило мощными ливнями

По Германии ударила мощная стихия. Сильнейшие ливни обрушились на ФРГ 12 июля из-за циклона «Бернд». Основной удар стихии пришёлся по западным и юго-западным регионам Германии, по меньшей мере шесть человек погибли и около 60 пропали без вести. Пожарные и аварийные службы пытаются справиться водными насосами со стихией. Люди забираются на крыши домов и ждут спасателей. В земельном округе Арвайлер в Рейнланд-Пфальце обрушилось шесть домов, множество строений также нестабильно и находится под угрозой обрушения. Власти объявили чрезвычайное положение после нескольких дней проливных дождей. Наводнения также произошли в Нидерландах и Бельгии. Ожидается, что в течение этой недели реки могут начать выходить из берегов, как немецкий Рейн. В Швейцарии региональные власти объявили самую высокую угрозу наводнений в районе Фирвальдштетского озера и запретили судоходство по нему. Последствия разрушительной стихии — в фотогалерее NEWS.ru.