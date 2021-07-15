Разрушенные жизни и дома: Европу затопило мощными ливнями

По Германии ударила мощная стихия. Сильнейшие ливни обрушились на ФРГ 12 июля из-за циклона «Бернд». Основной удар стихии пришёлся по западным и юго-западным регионам Германии, по меньшей мере шесть человек погибли и около 60 пропали без вести. Пожарные и аварийные службы пытаются справиться водными насосами со стихией. Люди забираются на крыши домов и ждут спасателей. В земельном округе Арвайлер в Рейнланд-Пфальце обрушилось шесть домов, множество строений также нестабильно и находится под угрозой обрушения. Власти объявили чрезвычайное положение после нескольких дней проливных дождей. Наводнения также произошли в Нидерландах и Бельгии. Ожидается, что в течение этой недели реки могут начать выходить из берегов, как немецкий Рейн. В Швейцарии региональные власти объявили самую высокую угрозу наводнений в районе Фирвальдштетского озера и запретили судоходство по нему. Последствия разрушительной стихии — в фотогалерее NEWS.ru.
Лодка Германской ассоциации спасателей (DLRG) плывёт по улицам города Ахен, в регионе Северный Рейн - Вестфалия
Ralf Roeger/dpa/Global Look Press
Затопленная улица в Золингене, Северный Рейн - Вестфалия
Gianni Gattus/dpa/Global Look Press
Сотрудник cтроительной компании идёт по затопленному двору. Румменоль
Jonas Güttler/dpa/Global Look Press
Золинген. Река вышла из берегов
Gianni Gattus/dpa/Global Look Press
Житель города Хаген в Северном Рейне - Вестфалии смотрит на ущерб, нанесённый наводнением. Сильный ливень превратил небольшую речку в бушующий поток
Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press
На помощь жителям Хагена были направлены солдаты бундесвера
Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press
Северный Рейн - Вестфалия, Вупперталь. Река Вуппер в центре города вышла из берегов
Fabian Strauch/dpa/Global Look Press
Жители деревни Балкен спасаются от воды
Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press
В Дюссельдорфе на борьбу с наводнением были призваны пожарные
David Young/dpa/Global Look Press
Из-под воды, затопившей пространство под железнодорожным мостом в Кёльне, выглядывает только крыша автомобиля
Marius Becker/dpa/Global Look Press
Житель Хагена оценивает ущерб, нанесённый наводнением
Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press
Румменоль: уборка грязи и мусора с затопленной федеральной трассы 54
Jonas Güttler/dpa/Global Look Press
Эркрат: вода течёт по подземному переходу железной дороги
David Young/dpa/Global Look Press
Хаген: вид на затопленную железнодорожную ветку
Alex Talash/dpa/Global Look Press
Работница пожарной службы поймала рыбу на улицах Эркарта
David Young/dpa/Global Look Press
Эркрат: пожарные укладывают мешки с песком на обочине дороги
David Young/dpa/Global Look Press
Трое велосипедистов едут по затопленной автомагистрали 54
Jonas Güttler/dpa/Global Look Press
Северный Рейн - Вестфалия, Лайхлинген: житель деревни Балкен смотрит на бурлящие воды реки Вуппер
Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press