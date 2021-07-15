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Лодка Германской ассоциации спасателей (DLRG) плывёт по улицам города Ахен, в регионе Северный Рейн - Вестфалия
Европа

Разрушенные жизни и дома: Европу затопило мощными ливнями

12:22, 15 июля 2021
Фото: Ralf Roeger/dpa/Global Look Press
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По Германии ударила мощная стихия. Сильнейшие ливни обрушились на ФРГ 12 июля из-за циклона «Бернд». Основной удар стихии пришёлся по западным и юго-западным регионам Германии, по меньшей мере шесть человек погибли и около 60 пропали без вести. Пожарные и аварийные службы пытаются справиться водными насосами со стихией. Люди забираются на крыши домов и ждут спасателей. В земельном округе Арвайлер в Рейнланд-Пфальце обрушилось шесть домов, множество строений также нестабильно и находится под угрозой обрушения. Власти объявили чрезвычайное положение после нескольких дней проливных дождей. Наводнения также произошли в Нидерландах и Бельгии. Ожидается, что в течение этой недели реки могут начать выходить из берегов, как немецкий Рейн. В Швейцарии региональные власти объявили самую высокую угрозу наводнений в районе Фирвальдштетского озера и запретили судоходство по нему. Последствия разрушительной стихии — в фотогалерее NEWS.ru.

Лодка Германской ассоциации спасателей (DLRG) плывёт по улицам города Ахен, в регионе Северный Рейн - Вестфалия

Ralf Roeger/dpa/Global Look Press

Затопленная улица в Золингене, Северный Рейн - Вестфалия

Gianni Gattus/dpa/Global Look Press

Сотрудник cтроительной компании идёт по затопленному двору. Румменоль

Jonas Güttler/dpa/Global Look Press

Золинген. Река вышла из берегов

Gianni Gattus/dpa/Global Look Press

Житель города Хаген в Северном Рейне - Вестфалии смотрит на ущерб, нанесённый наводнением. Сильный ливень превратил небольшую речку в бушующий поток

Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press

На помощь жителям Хагена были направлены солдаты бундесвера

Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press

Северный Рейн - Вестфалия, Вупперталь. Река Вуппер в центре города вышла из берегов

Fabian Strauch/dpa/Global Look Press

Жители деревни Балкен спасаются от воды

Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press

В Дюссельдорфе на борьбу с наводнением были призваны пожарные

David Young/dpa/Global Look Press

Из-под воды, затопившей пространство под железнодорожным мостом в Кёльне, выглядывает только крыша автомобиля

Marius Becker/dpa/Global Look Press

Житель Хагена оценивает ущерб, нанесённый наводнением

Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press

Румменоль: уборка грязи и мусора с затопленной федеральной трассы 54

Jonas Güttler/dpa/Global Look Press

Эркрат: вода течёт по подземному переходу железной дороги

David Young/dpa/Global Look Press

Хаген: вид на затопленную железнодорожную ветку

Alex Talash/dpa/Global Look Press

Работница пожарной службы поймала рыбу на улицах Эркарта

David Young/dpa/Global Look Press

Эркрат: пожарные укладывают мешки с песком на обочине дороги

David Young/dpa/Global Look Press

Трое велосипедистов едут по затопленной автомагистрали 54

Jonas Güttler/dpa/Global Look Press

Северный Рейн - Вестфалия, Лайхлинген: житель деревни Балкен смотрит на бурлящие воды реки Вуппер

Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press

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