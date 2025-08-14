Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Разочарованный поездкой в Берлин Зеленский обратился к Соловьеву

Зеленский рассказал Соловьеву о провальной поездке в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с видеообращением к российскому журналисту Владимиру Соловьеву, рассказав об участии в онлайн-встрече с европейскими лидерами и визите в Берлин. На видео в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он заявил, что не понял смысла прошедшего мероприятия, а американского лидера Дональда Трампа и вовсе на нем не было.

Сегодня я из Германии — не могу сказать, что я тут делаю. Не потому что секрет, а потому что не понимаю… Посадили в какую-то комнату, дали трубку — [Фридрих] Мерц (канцлер ФРГ. — NEWS.ru) в соседней сидит. Так и поговорили. В чем смысл, не знаю, — сказал Зеленский.

До этого The Guardian писала, что Зеленский прибыл в Германию для участия в организованной канцлером ФРГ онлайн-встрече с западными лидерами из-за страха. Причиной его испуга и личного присутствия на мероприятии стало желание избежать новой конфронтации с главой Белого дома перед предстоящими переговорами на Аляске.

Врач-нарколог Василий Шуров в свою очередь рассказал, что во время пресс-конференции в Берлине Зеленский демонстрировал признаки, характерные для состояния интоксикации психостимуляторами. По его словам, поведение украинского лидера указывало на серьезные проблемы со здоровьем.

