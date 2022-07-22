Ушел, но не ушел: 74-летнему Супер-Марио ищут преемника всей Италией Со второй попытки Марио Драги подал в отставку с премьерского поста. Но подыскать ему замену будет не так-то просто, признают эксперты NEWS.ru

Фото: Giuseppe Lami/Pool Ansa/Global Look Press

Марио Драги

Из кризиса вышли и к кризису возвратились: правительство национального единства Италии во главе с беспартийным Марио Драги, созданное в феврале 2021-го, продержалось всего семнадцать месяцев. Одному из самых опытных премьеров в новейшей истории республики по прозвищу Супер-Марио (оно закрепилось за Драги еще с тех времен, когда он, будучи главой Евроцентробанка, фактически выступил спасителем евро) пришлось подать в отставку на пике популярности. Причиной стал демарш сразу трех партий правящей коалиции, по сути отказавших кабмину в доверии. В результате итальянский карточный домик посыпался, страна оказалась на пороге досрочных выборов. По мнению издания Politico, Италия «на ближайшие месяцы ввергает себя в пучину политического хаоса в разгар инфляции и беспрецедентного энергетического кризиса». Весь вопрос в том, кто придет на смену Драги. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, полагают, что новых явных лидеров на горизонте нет, а республику ждет крен вправо. Впрочем, на отношения с Россией это вряд ли сильно повлияет.

Марио Драги спас евро, но итальянская политика победила его, — так прокомментировало ситуацию агентство Bloomberg. — Хотя он до мозга костей технократ, его нельзя назвать неискушенным. Драги досконально изучил политическую кухню, когда возглавлял казначейство, затем Центральный банк Италии. Потом на посту президента ЕЦБ итальянцу порой даже удавалось перехитрить бундесбанк Германии. Но его прямота и бескомпромиссность не пришлись ко двору византийских интриг Рима.

Отставка Драги замаячила еще с середины прошлой недели, когда депутаты «Движения пяти звезд» (его возглавляет экс-премьер Джузеппе Конте) не стали участвовать в голосовании по пакету экономической помощи семьям и предприятиям. Популисты называют сумму €26 млрд, предлагаемую властями, мизерной, а заодно выступают против строительства мусоросжигательного завода под Римом. Одновременно «пятизвездочники» демонстративно бойкотировали голосование по вотуму доверия правительству в сенате.

Тогда 74-летний Драги первый раз попросился в отставку, признав фактический распад коалиции. Однако президент Серджо Маттарелла ее не принял. К тому же мэры более ста городов Италии, лидеры бизнес-ассоциаций и профсоюзов, врачи написали премьеру письма с призывами остаться. И он решился на повторный вотум. На этот раз голосование 20 июня проигнорировали не только «пятизвездочники», но еще две партии — правоцентристская «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и крайне правая «Лига» Маттео Сальвини. И хотя формально Драги устоял, в этом уже не было никакого смысла. В процедуре приняли участие лишь 133 сенатора из 321-местной верхней палаты. С премьером из рядов коалиции остались только левоцентристы — Демократическая партия. На следующий день политик второй раз отправился в Квиринальский дворец и объявил президенту, что отставка теперь уже точно неизбежна. Со второго раза она была принята. В парламенте известие было встречено по-итальянски эмоционально — под аплодисменты.

Даже у сотрудников центробанков есть сердце, — позволил себе улыбку расстроенный, но все же растроганный Драги.

Впрочем, он пока еще никуда не уходит: Маттарелла поручил правительству "продолжать заниматься текущими делами". Как пишет EU Observer, сейчас у президента два пути: распустить обе палаты парламента и назначить внеочередные выборы (на конец сентября — начало октября) либо найти политика, который возглавит техническое правительство. Тогда у него есть шанс продержаться до парламентских выборов 2023 года (по конституции они должны пройти не позднее 1 июня). Что именно ждет Италию, третью экономику ЕС, пока неясно.

Экономическая ситуация в Италии ухудшается — энергетический кризис, инфляция на уровне 8%, растущий госдолг, который уже поднялся до 150% ВВП. И всё это на фоне боевых действий на Украине, — констатирует EU Observer.

А тут еще аномальная жара принесла на Апеннины засуху с пожарами, что тоже сыграло не на руку правительству. Кроме того, оживился ковид. Руководитель Центра итальянских исследований Института Европы РАН Елена Алексеенкова отметила в беседе с NEWS.ru, что кризис в Италии в общем-то не стал сюрпризом. Но в то же время он мог и не зайти так далеко.

«Движение пяти звезд», чей рейтинг неуклонно падал в последние месяцы, решило заработать очки. «Пятизвездочники» выдвинули ультиматум из девяти пунктов в надежде, что Драги пойдет на какие-то уступки. Но, я думаю, они все же не ожидали, что «Вперед, Италия» и «Лига» тоже откажут премьеру в поддержке. Распад коалиции стал результатом такой ситуативной многоходовки, — считает Елена Алексеенкова.

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Эксперт напомнила, что Драги уходит, не потеряв популярности.

Драги пользовался поддержкой большинства населения. Его рейтинги нередко уходили за отметку 60–65%. Это очень высокий уровень консолидации общества, в Италии такое бывает нечасто, — напомнила Елена Алексеенкова NEWS.ru. — Пока вообще не просматривается фигура, способная объединить итальянцев. Главное, непонятно, на какой платформе. Если же президент остановится на формировании технического правительства, то поиск приемлемой кандидатуры, которая пользовалась бы доверием, сравнимым с авторитетом Драги, может растянуться на месяцы. Это действительно грозит ввергнуть страну в хаос.

Как отметил в разговоре с NEWS.ru директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, «нестабильность — это теперь новая норма».

Демократия — такая штука. Коалиция развалилась, и ничего с этим не поделаешь. Хотя Драги честно старался ее сохранить. Но она заведомо была очень хрупкой, поскольку в нее входили силы практически взаимоисключающие — от сильно левых популистов до весьма крайне правых, на которые приходилось опираться Драги. Вообще же, правительственная чехарда, частая смена коалиций — норма послевоенной истории Италии. По крайней мере с конца 1940-х и до начала 1990-х это было в порядке вещей. Как ни странно, чуть больше стабильности стало при Берлускони, который умело руководил страной. При нем правительства держались дольше. А сейчас все вернулось обратно. Общая социально-экономическая ситуация ухудшается. Взгляды на то, как ее стабилизировать, не совпадают. Прибавьте всеобщую экзальтацию и раскол по вопросу Украины. Удерживать такую конструкцию стало очень трудно, — признает Федор Лукьянов.

Ситуацией решили воспользоваться правые силы — и те, что состояли в правительстве («Вперед, Италия» и «Лига»), и те, что находились в оппозиции («Братья Италии»). Они подсчитали, что в случае досрочных выборов смогли бы получить на троих более 40% и сформировать собственное правительство. К этой цели они идут, рассказала NEWS.ru профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова.

Идет борьба за власть. Политическая система Италии в целом нестабильна. Отсюда турбулентные явления, которые мы наблюдаем. Хотя опросы показывают, что примерно двое из трех респондентов поддерживают Драги, шансов вернуться в правительство у него нет. Он не принадлежит ни к какой партии. Ни одна из политических сил в Италии не заявляла о том, что готова выдвинуть его на следующих выборах. Думаю, в премьерское кресло с удовольствием вернулся бы Сильвио Берлускони, но это очень сложно. Во-первых, возраст (85 лет. — NEWS.ru). Во-вторых, внутри его партии ситуация непростая, многие видные деятели, в том числе на уровне министров, покидают ее. Да и в целом она набирает по опросам меньше 8% голосов, — напомнила Татьяна Зонова.

Все собеседники NEWS.ru склоняются к тому, что правая коалиция во главе с «Братьями Италии» пока наиболее вероятна в случае досрочных выборов. А значит, на премьерский пост может впервые претендовать женщина — лидер партии 45-летняя Джорджа Мелони.

«Братья Италии» — очередная реинкарнация крайне правых, которая в очень далеком изводе происходит от фашистских партий прошлого века. Впрочем, это весьма отдаленное родство. Пока партия Мелони лидирует по опросам, чуть опережая Демократическую партию. Будет ли устойчивой коалиция во главе с «Братьями», сейчас никто не может быть уверен, особенно с учетом складывающейся ситуации в Европе. К тому же до выборов еще два с лишим месяца, — обращает внимание Федор Лукьянов.

Фото: wikipedia George Meloni

Кто бы ни занял премьерское кресло после Драги, его политический вес в Евросоюзе, скорее всего, уменьшится, полагают эксперты NEWS.ru. По словам Лукьянова, «в силу очень высокого личного авторитета Марио Драги удалось сделать Италию более заметной за европейской арене».

Драги был тем политиком, который обеспечил Италии определенный уровень доверия на международной арене. Можем вспомнить его недавние визиты в страны Ближнего Востока и Северной Африки, где итальянская делегация искала новых поставщиков газа. Победа правых может повлечь за собой некоторые трудности в отношениях с ЕС. Драги был лучшим переговорщиком, которого только можно было представить. Он пользовался большим доверием в Брюсселе. Думаю, что при новом премьере вес Италии в ЕС все-таки изменится. Выделение финансовой помощи Риму рискует замедлиться. Возможны и трения в вопросах миграции. По крайней мере тот «медовый месяц» Италии с Европейским союзом, который мы наблюдали, вряд ли повторится, — уверена Елена Алексеенкова.

А что насчет отношений Италии и России? По мнению экспертов, вряд ли можно ожидать радикальных перемен. Хотя есть нюансы.

Внешнеполитическая платформа тех партий, которые рассчитывают на победу этой осенью, в основном опирается на консервативные принципы, на консервативную традицию. В этом смысле они очень близки к подходу экс-президента США Дональда Трампа, в том числе по отношению к России. Впрочем, в их рядах тоже нет единства. Мы знаем, что некоторые внутрипартийные группы не просто выступали за немедленное прекращение огня на Украине и за переговоры, но и призывали Запад оказать давление на Киев, чтобы украинская сторона согласилась на какие-то компромиссы по Крыму, Донбассу. Даже среди тех, кто более явно осуждал действия РФ, шли дискуссии о том, какое оружие направлять на Украину — наступательное или только оборонительное. То есть идет поиск компромиссных подходов. Я думаю, в любом случае приход к власти в Италии правой коалиции не ухудшит отношения Рима и Москвы, — уверена Татьяна Зонова.

При этом EU Observer утверждает, что «партии, которые спровоцировали отставку Драги, симпатизируют Москве». Однако эксперты, опрошенные NEWS.ru, призывают не переоценивать их «пророссийскость».

Что касается Мелони, то она давно стоит на атлантических позициях, — напомнила NEWS.ru Елена Алексеенкова. — Лидер «Братьев Италии» никогда не призывала к кардинальному пересмотру внешнеполитической линии Италии. Правда, она и ее партия выступают как сторонники консервативных ценностей, в этом смысле можно углядеть какое-то пересечение с консервативными ориентирами Москвы. Но все же я не думаю, что Рим пойдет на радикальные перемены. Италия очень зависит от фондов Европейского союза. Если ЕС перестанет оказывать поддержку итальянцам, то реализовать меры поддержки населения, о которых говорят та же Мелони или Сальвини, будет практически невозможно. Это больно ударит по самим политикам. Так что Рим останется в русле политики Брюсселя. Кстати, Сальвини поддерживал санкции и в целом курс Драги в отношении Москвы. У них было единственное расхождение: лидер «Лиги» не считал, что нужно дальше поддерживать Украину оружием.

По словам Федора Лукьянова, отношения Италии с РФ «давно определяются факторами наднациональными». И даже если при новом итальянском правительстве курс немного смягчится, вряд ли что-то изменится принципиально.