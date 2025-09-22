Пытки и унижения закончились для блогера смертью в прямом эфире Блогер из Франции Рафаэль Гравен умер во время 12-дневной трансляции

Во французской Ницце прямо во время трансляции умер известный стример Рафаэль Гравен. Ему было 46 лет, сообщает Lenta.ru. Зрители обвинили в трагедии его друзей — Сафина Хамади и Оуэна Сеназандотти, которые регулярно издевались над блогером во время эфиров: обливали его жидкостями, били и мешали спать.

Фатальный стрим длился свыше 12 суток. В какой-то момент зрители заметили, что мужчина под одеялом перестал подавать признаки жизни. Попытки друзей разбудить его, бросая бутылку с водой, оказались безрезультатными. Прибывшие медики констатировали смерть, а полиция изъяла оборудование и начала расследование.

Ранее в Таиланде 21-летний Вуттисан Вонгтай лишил жизни свою 11-месячную дочь Натали, а затем покончил с собой. Инцидент случился на Пхукете в здании заброшенного отеля после конфликта с супругой. Жуткое происшествие транслировалось в соцсетях в прямом эфире и оставалось доступным пользователям целые сутки, вызвав сильный резонанс. Позже администрация платформы удалила видео и выразила соболезнования близким погибшей семьи.