Шарпей по кличке Шэдоу в английском графстве Дорсет упал со 150-метровой высоты и полтора месяца со сломанной лапой выживал один в скалах. Хозяева пса не смогли его найти и уже считали погибшим.
Из-за травмы пёс не смог сразу выбраться из обрыва, в который упал, и только спустя шесть недель он выполз на пляж, где его заметили люди. Шэдоу похудел с 22 до 10 кг,
Собаку передали ветеринарам, которые сделали операцию на лапе. Медикам также пришлось удалять из желудка палки, камни и водоросли, которыми пёс питался, чтобы выжить. Его хозяева нашлись после публикации объявления в газете. Через полгода Шэдоу полностью оправился и набрал свой обычный вес.
Как писал NEWS.ru, ветеринары напомнили о том, что игрушки «прилипалы» из сетевых магазинов очень опасны для кошек и маленьких собак и могут убить животное. Игрушки очень мелкие, но при этом из-за своей конструкции могут застрять в горле или кишечнике небольшого животного. Кошки и маленькие собаки давятся «прилипалами» или их потом достают из кишечника животного. Однако не все владельцы уделяют этому внимание и не обращаются за помощью к ветеринарам. Поэтому многие животные умирают.
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