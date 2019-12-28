https://static.news.ru/photo/686ffb0c-296f-11ea-9b2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: AMBER WHITING

Шарпей по кличке Шэдоу в английском графстве Дорсет упал со 150-метровой высоты и полтора месяца со сломанной лапой выживал один в скалах. Хозяева пса не смогли его найти и уже считали погибшим.

Из-за травмы пёс не смог сразу выбраться из обрыва, в который упал, и только спустя шесть недель он выполз на пляж, где его заметили люди. Шэдоу похудел с 22 до 10 кг, передаёт Daily Mail.

Собаку передали ветеринарам, которые сделали операцию на лапе. Медикам также пришлось удалять из желудка палки, камни и водоросли, которыми пёс питался, чтобы выжить. Его хозяева нашлись после публикации объявления в газете. Через полгода Шэдоу полностью оправился и набрал свой обычный вес.

Как писал NEWS.ru, ветеринары напомнили о том, что игрушки «прилипалы» из сетевых магазинов очень опасны для кошек и маленьких собак и могут убить животное. Игрушки очень мелкие, но при этом из-за своей конструкции могут застрять в горле или кишечнике небольшого животного. Кошки и маленькие собаки давятся «прилипалами» или их потом достают из кишечника животного. Однако не все владельцы уделяют этому внимание и не обращаются за помощью к ветеринарам. Поэтому многие животные умирают.