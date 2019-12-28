Один и самых детально проработанных протоколов празднования Рождества принадлежит британской монархии. Каждый год члены королевской фамилии справляют праздники в поместье Сандрингэм на востоке Англии. В канун Рождества королева Елизавета II устраивает званый ужин, а утром 25 декабря после традиционного английского завтрака вся семья посещает рождественскую мессу в церкви, а затем обедает традиционным блюдом из индейки. Члены королевской семьи дарят друг другу недорогие, шуточные подарки, так как, будучи одним из самых богатых королевских домов в мире, на самом деле ни в чём не нуждаются. Принц Монако устраивает детский утренник Традиция проводить детский рождественский приём в княжеском дворце Монако была запущена князем Ренье и княгиней Грейс в 1950-х годах. Утренник с раздачей подарков предназначался для детей «простолюдинов», и традиция оказалась настолько популярной, что дожила до наших дней. Сегодня мероприятие каждый год посещают порядка 6

Члены европейских королевских домов, как и их подданные, имеют свои праздничные традиции. Иногда они следуют обычаям, принятым у них в стране, а порой разрабатывают свой собственный протокол празднования Рождества и Нового года. NEWS.ru изучил, как проводят зимние праздники современные короли и королевы.

Британская королева на каникулах находится в поместье

00 детей от пяти до 12 лет (всего в княжестве живёт около 38 тысяч человек), а подарки им раздаёт лично князь Альбер II. Гостей праздника развлекают музыканты, цирковые артисты и, конечно, Санта Клаус. Собственные дети князя Альбера II, пятилетние близнецы Жак и Габриэлла, это мероприятие не посещают, но в канун Рождества оставляют в своих комнатах угощения: печенье и молоко для Санта Клауса, траву и воду — для его оленя.

Принц Альбер II Vinaj Jean-Charles/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Король Нидерландов встречает Санта Клауса в порту

Праздник приходит в Нидерланды ещё в середине ноября, когда Синтаклаас (местный Санта) прибывает в порт на корабле из Испании — каждый год в разный город, благо портов в Голландии хватает. По традиции его встречает королевская семья — король Виллем-Александр, королева Максима и трое их дочерей — Катарина-Амалия, Алексия и Ариана. Подарками монаршая семья, как и остальные голландцы, обычно обменивается 5 декабря, в День святого Николая, хотя в последнее время традиция дарить презенты в день католического Рождества становится всё более популярной. Так как королева Максима родом из Аргентины, голландские монархи иногда встречают рождество в Южной Америке. Однако их подданные в любом случае имеют возможность увидеть главу государства во время ежегодного праздничного телеобращения.

Испанцы дарят подарки в январе

Король Филиппе PPE/face to face/Global Look Press

Король Филиппе с супругой Летицией в канун Рождества устраивают торжественный обед для бывшего короля Хуана Карлоса и королевы Софии (Хуан Карлос отрёкся в пользу наследника в 2014 году). А вот подарки в Испании принято вручать на 12-ю ночь после Рождества, в праздник Богоявления 5 января. Для испанских монархов этот день имеет особое значение, ведь на него выпадает и день рождения Хуана Карлоса. В 2019 году одного из членов испанского королевского дома на время выпустили из тюрьмы, чтобы он мог встретить Рождество с семьёй. Это Иньяки Урдангарин, муж младшей дочери Хуана Карлоса инфанты Кристины. В 2018 году он получил тюремный срок пять лет и 10 месяцев за мошенничество, хищение государственных средств, налоговые махинации и отмывание денег.

Шведские короли выбирают ёлку в университете

Шведская королевская семья начинает праздник с выбора ёлки, которую им предоставляет Шведский университет агрокультурных наук, эта традиция была заложена в 1960-е годы. Наряду с телеобращением короля Карла Густава шведский королевский дом также каждый год выпускает видео, посвящённое тому, как в семье наследной принцессы Виктории готовятся к Рождеству — украшают дом, катаются с горки, пекут печенье и ходят в церковь.