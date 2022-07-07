Путин заявил, что в социалистической идее ничего плохого нет

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Владимир Путин

Социалистические подходы к экономике могут успешно сочетаться с рыночными, ничего плохого в самой идее социализма нет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских фракций, сообщает РИА Новости. Так он отреагировал на выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который отметил, что «капитализм всегда порождает нацизм, фашизм и бандеровщину, а кроме социализма его побеждать некому».

Что касается социалистической идеи, то в ней ничего плохого нет, вопрос наполнения - чем наполнять, особенно в сфере экономики... Надо смотреть, — ответил Зюганову Путин.

Он указал, что в некоторых странах наполнение есть, оно переплетается с рыночными формами регулирования и достаточно эффективно работает. Кроме того, по мнению Путина, надо понять, в каком объеме и формах государство должно участвовать в экономике.

Ранее Зюганов в ходе пленарного заседания весенней сессии в Госдуме настоял на мобилизации всех ресурсов и сил России, чтобы выполнить все задачи, поставленные перед спецоперацией на Украине, сообщается в Telegram-канале ГД. Зюганов подчеркнул, что поставит этот вопрос во время предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным.