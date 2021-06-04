 src="https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-977581-hsSzI" style="position:fixed; left:-999px;" alt=""/>

16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Путин указал Украине, на что нужно тратить деньги

16:59, 04 июня 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что Украине лучше тратить деньги на улучшение жизни собственных граждан, а не направлять средства на содержание военных, которые едут в Донбасс. Трансляция выступления политика велась на официальном сайте форума.

По словам президента, необходима добрая воля украинских властей, чтобы брать деньги и тратить их не на содержание армии, которую потом отправляют в Донбасс, а на то, чтобы поднимать экономику и повышать уровень жизни людей.

Мы ведь исходим из того, что у нас сложные отношения с руководством Украины, но мы думаем о том, как люди там живут, — сказал президент.

Ранее Путин отреагировал на замечания о важности средств за транзит отечественного газа для Украины. Политик подчеркнул, что Москва не обязана всех «кормить».

Также Путин на ПМЭФ заявил, что в стране необходимо продолжать приватизацию. Он подчеркнул, что доля государства в экономике в период кризиса неизбежно увеличивается.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео