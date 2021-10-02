Путин поздравил власти ФРГ с национальным праздником

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель. Он поздравил их с национальным праздником — Днём германского единства — и отметил важность сотрудничества для народов двух стран, говорится на сайте Кремля.

Объединение Германии стало важным историческим событием, ознаменовавшим окончание холодной войны в Европе и положившим начало новому этапу в отношениях между нашими странами, — подчеркнул в поздравлении глава государства.

В послании отмечается , что интересам российского и немецкого народов отвечало бы конструктивное развитие сотрудничества между двумя странами в различных областях.

День германского единства отмечается каждый год 3 октября. В этот день был подписан договор о вхождении ГДР в состав ФРГ в 1990 году.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия рассчитывает на преемственность в отношениях между странами. Он напомнил, что ФРГ считается крупным торгово-экономическим и инвестиционным партнёром РФ, однако признал, что между Берлином и Москвой есть некоторые разногласия.