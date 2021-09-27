В Кремле прокомментировали итоги выборов в Германии

В Кремле с большим вниманием следят за итогами выборов в Германии. Россия рассчитывает на преемственность в отношениях между странами. Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Он напомнил, что ФРГ считается крупным торгово-экономическим и инвестиционным партнёром РФ. Москва заинтересована в развитии подобных отношений. Песков признал, что у России и Германии имеются разногласия.

Мы не свободны от разногласий, но нас объединяет понимание того, что проблему можно и нужно решать только посредством диалога, — подчеркнул представитель Кремля.

Выборы в немецкий парламент прошли 26 сентября. По их итогам выиграла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набрав 25,7% голосов избирателей. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил лишь 24,1% голосов. У «Зелёных» 14,8% голосов, у Свободной демократической партии — 11,5%, ещё 10,3% — у партии «Альтернатива для Германии».

После выборов в Германии сформируют новую коалицию во главе с новым канцлером. Нынешний лидер Ангела Меркель после назначения нового канцлера оставит пост.