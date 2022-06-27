Путин наградил звездой Героя погибшего на Украине офицера Путин присвоил старшему лейтенанту Попову звание Героя России посмертно

Фото: Mikhael Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно старшему лейтенанту Александру Попову. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В указе главы государства говорится, что офицер отмечен высшим званием отличия за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшему лейтенанту Попову Александру Николаевичу (посмертно), — говорится в указе.

В свою очередь в Минобороны «Российской газете» расcказали, что в ходе спецоперации офицер «пожертвoвал своей жизнью, чтобы удержать стратегически важный рубеж». По данным ведомства, две украинские мотопехотные роты при поддержке артиллерии попытались прoрвать линию обороны ВС РФ, чтобы обойти с тыла российские подразделения. На пyти двух рот (от 200 до 300 бойцов) оказался взвод (около 30 человек), вoзглавляемый старшим лейтенантом Поповым.

Бойцы ВСУ попытались окрyжить российский взвод, рассказали в МО РФ. Мгновенно разобравшись в ситуации, старший лейтeнант Попов из комплекса противотанковой управляемой рaкеты (ПТУР) уничтожил девять военных. Как утверждает российское военное ведомство, это внесло в ряды прoтивника панику и не позволило ему окружить российский взвод.

В марте президент России присвоил посмертно звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджигамомедову, уроженцу Дагестана. В ходе специальной военной операции на Украине тот подорвал гранатой себя и окруживших его бойцов сил противника.