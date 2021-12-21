Путь к катастрофе: «Оппозиционная платформа» оценила курс Украины в НАТО

Курс Украины в НАТО является политической ошибкой и может привести к катастрофе. Об этом на своём сайте заявила украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

В сообщении отмечается , что в нынешней ситуации необходим диалог о гарантиях безопасности, который инициировала РФ. При этом происходить он будет, по мнению представителей ОПЗЖ, между Москвой и Вашингтоном. Киев к подобным переговорам допущен не будет.

Сегодня в связи с крайним обострением противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом становится абсолютно ясно, что курс Украины на вступление в НАТО является политической ошибкой и может привести к катастрофе, — подчёркивается в заявлении.

Также в ОПЗЖ указывают, что курс в НАТО ошибочен и потому, что никоим образом не будет способствовать миру и возвращению Донбасса на Украину, а Украины — в Донбасс.

Залогом стабильности и безопасности для Украины является сохранение нейтрального государственного статуса и политического курса на международный диалог.

Считаем педалирование президентом Зеленским темы установления сроков присоединения Украины к НАТО абсолютно безответственным и преступным. <...> Очевидно, что единственной его целью является обострение ситуации и это может иметь самые опасные последствия для всей Украины, — говорится в сообщении ОПЗЖ.

В партии считают, что действия Зеленского лишь усугубляют внутренний раскол в украинском обществе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» заявил, что страна к 2022 году хочет получить чёткие временные рамки вступления в НАТО. То же касается членства Украины в Евросоюзе. Он напомнил, что Украина стремится «разблокировать процесс мирного урегулирования в Донбассе и вернуть Крым».