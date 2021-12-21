Зеленский захотел конкретики по вступлению Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» заявил, что страна к 2022 году хочет получить чёткие временные рамки вступления в НАТО. То же касается членства Украины в Евросоюзе, передаёт РИА Новости.

Мы стремимся как можно быстрее <...> достигнуть членства в Европейском союзе в ближайшие годы и получить очень чёткую временную перспективу от НАТО, очень конкретную, — сказал он.

Также он напомнил, что Украина стремится «разблокировать процесс мирного урегулирования в Донбассе и вернуть Крым».

Ранее сообщалось, что вступление Украины в НАТО, как того желают власти страны, невозможно, поскольку противоречит Декларации о государственном суверенитете.

Тем не менее позднее Зеленский заявил, что подписал с коллегами из Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой совместное заявление, которое фиксирует поддержку членства Украины в Евросоюзе и НАТО, а также борьбу с «российской агрессией».