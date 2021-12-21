Зеленский захотел конкретики по вступлению Украины в НАТО
Зеленский: Украина хочет получить чёткую по времени перспективу членства в НАТО
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
13:35, 21 декабря 2021
Владимир Зеленский, Йенс СтолтенбергФото: nato/flickr.com
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Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» заявил, что страна к 2022 году хочет получить чёткие временные рамки вступления в НАТО. То же касается членства Украины в Евросоюзе, передаёт РИА Новости.
Мы стремимся как можно быстрее <...> достигнуть членства в Европейском союзе в ближайшие годы и получить очень чёткую временную перспективу от НАТО, очень конкретную, — сказал он.
Также он напомнил, что Украина стремится «разблокировать процесс мирного урегулирования в Донбассе и вернуть Крым».
Ранее сообщалось, что вступление Украины в НАТО, как того желают власти страны, невозможно, поскольку противоречит Декларации о государственном суверенитете.
Тем не менее позднее Зеленский заявил, что подписал с коллегами из Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой совместное заявление, которое фиксирует поддержку членства Украины в Евросоюзе и НАТО, а также борьбу с «российской агрессией».