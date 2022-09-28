Пушилин заявил, что ДНР получает поддержку от крупного российского бизнеса Глава ДНР Пушилин: представители российского крупного бизнеса поддерживают республику

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Денис Пушилин

Существенная помощь военным подразделениям Донецкой Народной Республики приходит со стороны некоторых представителей крупного бизнеса, заявил в беседе с ИА SM.News глава региона Денис Пушилин. Он заявил, что может назвать около 12 человек, которые помогают армии Донбасса, снабжая им поставками техники. Глава республики предположил, что бизнесмены скрывают факт поддержки армии ДНР из-за скромности.

Скажу честно, отдельным нашим подразделениям помогают крупные бизнесмены, стараются уделять внимание. <...> Это и коптеры, и тепловизоры, но это ещё и специальные автомобили, которые используются нашими ребятами на передовой <...> Я бы мог перечислить, наверное, с десяток, даже, может, 12 человек, которые участвуют непосредственно в помощи подразделениям, — сказал Пушилин.

Ранее стало известно, что главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник отправились в Москву. Политики предоставят необходимые документы для юридического завершения вхождения регионов в состав России после референдумов.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди рассказала, что порядок вхождения новых регионов в состав России будет аналогичен опыту присоединения Крыма и Севастополя. По ее словам, после принятия декларации о независимости Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР будут заключены договоры между ними и Россией об образовании новых субъектов, которые закрепят федеральным конституционным законом.