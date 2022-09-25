Пушилин: союзные силы продвигаются на Артемовском направлении Глава ДНР Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на Артемовском направлении

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Денис Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на Артемовском направлении. В то же время они удерживают ситуацию под Красным Лиманом и Угледаром, рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

На Марьинском направлении была зафиксирована очередная попытка прорваться в нашем направлении, но она была пресечена... На Артемовском направлении союзные силы продолжают двигаться вперед, не так быстро, но тем не менее очень уверенно и с минимальными потерями, — отметил Пушилин.

По его словам, в целом ситуацию можно назвать стабильной. Достаточно серьезные силы действуют по всей линии соприкосновения. Так, на Угледарском направлении отмечена активность с украинской стороны, однако она не развивается, сейчас ситуация находится под контролем союзных сил. Ситуацию на Краснолиманском направлении Пушилин назвал самой сложной.

Там тяжело, но союзные силы с учетом подходящего постоянно подкрепления ситуацию удерживают, — уточнил он.

Ранее стало известно, что ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР, заявил 22 сентября Денис Пушилин. Тогда он предположил, что Украина готовится перейти в контрнаступление.