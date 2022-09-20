Пушилин: атаки ВСУ на Красный Лиман отбиты Глава ДНР Пушилин сообщил об отбитых союзными силами атаках ВСУ в направлении Красного Лимана

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром, 20 сентября, предприняли попытки наступления в направлении Красного Лимана Донецкой Народной Республики (ДНР), но все они были успешно отбиты, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, противник пытается атаковать диверсионными группами.

Если брать сам Красный Лиман и Ямполь, противник также делает, пусть редкие, но попытки вылазок диверсионных групп, нашими силами это все отбивается, — сказал Пушилин.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что ВСУ усилили огневое давление на Красный Лиман. Город атаковали сразу с двух направлений. До этого сообщалось, что Вооруженные силы России начали перебрасывать к населенному пункту резервные войска, куда украинская армия стала дислоцировать бронетехнику и иностранных наемников.

Тем временем офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил об отступлении украинских войск с позиций на юге Артемовска (Бахмут) с большими потерями. Он связал ротацию ВСУ с утратой их боеспособности, существенными утратами в личном составе и успехами союзных сил.