Пушилин посмертно наградил медалью «За отвагу» экс-депутата Рады Журавко

Фото: avzhuravko/vk.com

Алексей Журавко

Глава ДНР Денис Пушилин посмертно наградил медалью «За отвагу» бывшего депутата Верховной рады V и VI созывов Алексея Журавко, погибшего в результате обстрела ВСУ гостиницы в Херсоне. В своем Telegram-канале он написал, что экс-парламентарий в 2014 году встал на защиту Донбасса и придерживался пророссийских взглядов. Пушилин выразил соболезнования родным погибшего.

В числе очень немногих депутатов Верховной рады он в 2014 году встал на сторону Донбасса и все эти годы много раз бывал в республике, разделяя наши устремления и поддерживая нас. Наградил Алексея Журавко медалью «За отвагу». Посмертно, — написал Пушилин.

Свою политическую деятельность Журавко начал в 2002 году, когда выдвинул свою кандидатуру в нардепы Украины по избирательному участку в Херсонской области от блока «За единую Украину». Он занял четвертое место по количеству проголосовавших за него граждан.

25 сентября ВСУ нанесли удар по центру Херсона. В частности, ракетному обстрелу подверглась гостиница, в которой находились мирные жители. Военнослужащие украинской армии использовали для атаки РСЗО американского производства HIMARS. В результате атаки погиб Журавко. В гостинице находилась съемочная группа RT, оператора которой придавило бетонными плитами. Серьезных травм мужчина не получил.