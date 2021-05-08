Пункт вакцинации от коронавируса открыли в замке Дракулы

Администрация румынского города Брашов организовала пункт бесплатной вакцинации от COVID-19 в замке Бран, известном как замок графа Дракулы. Об этом сообщается на странице достопримечательности в Facebook.
Вакцинация препаратом компаний Pfizer и BioNTech
Ранее стало известно, что, возможно, в июне в Европейском союзе будет запущена система сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также сообщила, что четверть населения ЕС — порядка 160 млн человек — уже получили первую дозу вакцины от COVID-19.