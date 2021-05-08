Пункт вакцинации от коронавируса открыли в замке Дракулы

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Администрация румынского города Брашов организовала пункт бесплатной вакцинации от COVID-19 в замке Бран, известном как замок графа Дракулы. Об этом сообщается на странице достопримечательности в Facebook.

Вакцинация препаратом компаний Pfizer и BioNTech будет проходить без предварительной записи каждую пятницу, субботу и воскресенье мая. Граждане, прошедшие процедуру, получат специальные дипломы с указанием, что целебный укол сделан в замке Дракулы. Также их ждёт бесплатный билет на посещение выставки средневековых орудий пыток.

Ранее стало известно, что, возможно, в июне в Европейском союзе будет запущена система сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также сообщила, что четверть населения ЕС — порядка 160 млн человек — уже получили первую дозу вакцины от COVID-19.