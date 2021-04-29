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Публицист предсказал действия Германии в случае войны РФ и НАТО

05:52, 30 апреля 2021
Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Действия Германии в случае вооружённого столкновения России и НАТО предсказал публицист Вольфганг Мюнхау. Свой прогноз он разместил в издании Handelsblatt.

По мнению автора, гипотетическим местом начала боевых действий может стать так называемый «Сувалкский коридор». Это участок протяжённостью порядка 100 километров, который смог бы соединить территорию Белоруссии и Калининградской области.

При этом Мюнхау убеждён, что пятая статья устава НАТО о коллективной безопасности действительно мгновенно вступит в действие.

Я не вижу совершенно никаких шансов, что Германия когда-нибудь примет участие в военной акции против России, даже если та вторгнется в Прибалтику, — заявил публицист.

В качестве аргумента собственной правоты он привёл слова президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, заявившего, что Германия «должна» России газопровод «Северный поток — 2». Только так страна может «искупить свои грехи времён Второй мировой войны».

Публицист полагает, что среди немецких политиков найдётся мало тех, кто поддерживает военные акции в любой форме.

Также Мюнхау отметил, что манёвры НАТО в Сувалкском коридоре Штайнмайер назвал «бряцанием оружием».

Ранее американский журнал National Interest также писал о том, что войска НАТО в случае военного противостояния с Россией в Прибалтике потерпят неизбежное поражение, если российской армии удастся взять под контроль Сувалкский коридор.

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