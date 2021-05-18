«Психушка по ним плачет»: в Болгарии раскритиковали местных русофобов

https://static.news.ru/photo/d80d25be-b89a-11eb-920a-96000091f725_660.jpg Фото: Martina Katz/http://imagebroker.com/Global Look Press

В последнее время русофобия стала одной из отличительных черт внешней политики Болгарии. Кроме того, местные правые активисты недавно призывали переименовать храм-памятник Александра Невского. По таким психушка плачет, заявил в статье для газеты «Труд» болгарский дипломат в ООН Антон Гицов.

Он назвал свою страну действующим чемпионом Европы, если не мира, по высылке дипломатов из РФ. Также, подчеркнул Гицов, многие болгарские политики критикуют Россию, пытаясь переписать на свой лад историю Второй Мировой войны. Таким образом, считает дипломат, русофобы стараются получить индульгенцию, когда стараются осудить грехи коммунистического режима.

Дипломат напомнил, как недавно в Болгарии призывали переименовать храм-памятник Александра Невского.

По таким, как говорится, психушка плачет. Скажите, как ещё описать его безумное предложение переименовать одну из болгарских святынь, построенную с помощью болгарского народа в качестве благодарности за Освобождение от турецкого рабства! — сказал дипломат.

Гицов добавил, что РФ и Болгария имеют множество исторических связей.

Ранее болгарский журналист Петё Блысков рассказал о нарастающей в республике «антироссийской дикости». В качестве примера он привёл инициативы коллег и активистов, выступающих за отказ от всего советского. Автор статьи заявил, что у этих «умников» наблюдаются признаки серьёзных психических недугов.

Блысков назвал сегодняшним яростным Геростратом (по аналогии с персонажем из истории Древней Греции, спалившим храм богини Артемиды) проживающего в Болгарии «советского воспитанника», который недоволен памятником, установленным в честь Советской армии. Журналист имеет в виду своего коллегу Иво Инджева.